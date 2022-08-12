Дети, которые не высыпаются по ночам, могут иметь в будущем необратимые проблемы с интеллектом, психикой и памятью

Дети, которые не высыпаются ночью, могут иметь менее развитый мозг, чем их сверстники, что подвергает их риску серьезных проблем с психическим здоровьем и памятью в более позднем возрасте.

Исследователи из Мэрилендского университета обнаружили, что дети в возрасте девяти и десяти лет, которые спали меньше рекомендуемых 9-12 часов каждую ночь, имели меньше мозгового вещества и меньший объем в некоторых областях, чем их сверстники, которые высыпались.

Дефицит мозгового вещества также был длительным, что свидетельствует о том, что плохой сон в молодом возрасте потенциально может причинить вред на всю оставшуюся жизнь человека.

Эти изменения в мозге коррелируются с плохим психическим здоровьем, интеллектом, проблемами с памятью и множеством других проблем в более позднем возрасте. Эксперты опасаются, что любой ущерб, нанесенный в этот период, является необратимым, даже если ребенок перейдет к более здоровому сну в более позднем возрасте.

В то время как многие знали, что плохой сон может повлиять на память и настроение человека, это первое исследование, которое показало влияние на всю жизнь вредных привычек в юности.

«Это важный результат исследования, который указывает на важность проведения долгосрочных исследований развивающегося мозга ребенка», – заявил доктор Альберт Рис, исполнительный вице-президент по медицинским вопросам Университета Мэриленда.

«Часто можно упустить сон в напряженные детские дни, наполненные домашними заданиями и внеклассными занятиями. Теперь мы видим, насколько пагубным это может быть для развития ребенка», – уточнил ученый.

Для исследования, опубликованного в Lancet, использованы данные 8300 детей в возрасте девяти или десяти лет.

Половина детей сообщили, что спят от девяти до двенадцати часов каждую ночь, а другая половина – нет.

«Мы попытались максимально точно сопоставить две группы, чтобы помочь нам более полно понять долгосрочное влияние слишком короткого сна на мозг предподросткового возраста», – сказал в своем заявлении доктор Зе Ван, профессор радиологии из Мэриленда.

Исследователи собрали МРТ-сканы, медицинские записи и заполненные анкеты каждого участника и сравнили их, чтобы определить влияние одного только хорошего ночного сна на мозг.

Два года спустя за участниками наблюдали, когда им было от 11 до 12 лет, чтобы увидеть, какое долгосрочное влияние на них может оказать недостаток сна.

«Мы обнаружили, что у детей, которые недосыпали, кто спал менее девяти часов в сутки, в начале исследования было меньше серого вещества или меньший объем в определенных областях мозга, отвечающих за внимание, память и контроль торможения, по сравнению с детьми с здоровый сон», – объяснил Зе, соавтор исследования. – Эти различия сохранились через два года, и это тревожный вывод, который предполагает долгосрочный вред для тех, кто не высыпается».

В течение двухлетнего периода наблюдения у детей, которые высыпались в достаточном количестве, уровень ежедневного сна несколько снизился, хотя по большей части он все еще оставался в пределах нормы.

Дети, которые не высыпались в возрасте от девяти до десяти лет, обычно оставались на этом уровне.

Связь между сном и здоровьем мозга известна давно. Люди, которые больше спят, обычно находятся в лучшем настроении и лучше справляются со стрессом. В результате у них часто улучшается психическое здоровье.

Отдохнувший мозг, как правило, также менее забывчив и лучше справляется с когнитивными тестами и другими задачами, требующими умственной концентрации.

Это исследование показывает, что плохие привычки в юности человека потенциально могут следовать за ним до конца жизни.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»