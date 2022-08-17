В Зимбабве за две недели августа от кори погибли 157 детей

В Зимбабве вспышка кори. Первый случай заболевания был выявлен в начале августа, с тех пор от него погибли по меньшей мере 157 детей, а случаев заражения зарегистрировано более 2 тысяч.

Как сообщает правительства африканской республики, количество больных растет очень быстро, а число зарегистрированных случаев смерти вообще удвоилось менее чем за неделю.

«По состоянию на 15 августа совокупные показатели в стране составили 2056 случаев заболевания и 157 смертей», – заявила министр информации Моника Мутсвангва на брифинге для прессы. Моника Мутсвангва заявила, что правительство усилит вакцинацию и намеревается использовать средства национального фонда на случай ЧС. Правительство также обратится к традиционным и религиозным лидерам за поддержкой в ​​поощрении вакцинации людей. Министерство здравоохранения ранее возлагало вину за вспышку на религиозные собрания.

Вирус кори в основном поражает детей. Среди наиболее серьезных осложнений – слепота, диарея и серьезные респираторные инфекции. Симптомами кори являются красная сыпь, которая сначала появляется на лице, а потом стремительно распространяется на остальные части тела.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Африке наблюдается рост заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Особенно сложна ситуация по кори, с скачком на 400% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года – в ВОЗ считают, что всплеск заболеваемости дает низкий темп вакцинации детей.

Москва, Елена Васильева

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