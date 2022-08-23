В Якутии невролог проводила медосмотр 10 пациентов одновременно

В Якутске проведут проверку в больнице, где невролог одновременно осматривала 10 пациентов. Видео с массового приема у врача появилось в соцсетях.

На кадрах в кабинете доктора городской больницы №3 находятся около 10 человек. Все они выполняют указания специалиста, который сначала попросил их вытянуть руки в стороны, а затем дотронуться пальцем до носа.

В пресс-службе Минздрава Якутии заявили, что разбираются в ситуации. «По данному факту начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры», – сообщили в министерстве.

Якутск, Зоя Осколкова

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