Курение наносит прямой ущерб сердцу, а не только кровеносным сосудам

Курение напрямую вредит сердцу, а не только сосудистой системе организма. Об этом говорится в исследовании, проведенном больницами Херлев и Гентофте в Копенгагене (Дания). Его данные будут представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), запланированном в Барселоне с 26 по 29 августа.

В исследовании приняли участие 3874 человека в возрасте от 20 до 99 лет, из них 18,6% были курильщиками, 40,9% – бывшими курильщиками, а 40,5% – никогда не курили.

Затем исследователи сравнили эхокардиографические измерения курильщиков и некурящих и обнаружили, что, по сравнению с некурящими, у тех, кто все еще курил, сердце было утолщено, слабее и с трудом перекачивало кровь.

«Известно, что курение вызывает закупорку артерий, что приводит к ишемической болезни сердца и инсульту», – объясняет Ева Холт, автор исследования. «Наши исследования показывают, что курение также вызывает утолщение и ослабление сердца. Это означает, что у курильщиков меньший объем крови в левой половине сердца и меньше энергии, чтобы перекачивать ее в остальные части тела. Чем больше вы курите, тем хуже ваше сердце функционирует», – добавил исследователь.

«Хорошая новость заключается в том, что, бросив курить, сердце может компенсировать часть нанесенного ущерба. Бросить никогда не поздно», – заключает Холт.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»