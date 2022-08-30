Первый больной с обезьяньей оспой умер в США

Первый американец с диагнозом «оспа обезьян» и ряда других серьезных болезней, умер в штате Техас, – сообщает во вторник, 30 августа, журнал People.

Как сообщает издание, мужчине будет проведено вскрытие, чтобы установить, стала ли оспа обезьян решающей причиной его смерти.

Судья округа Харрис Лина Идальго, в свою очередь, заявила: «Наша цель вакцинировать как можно больше людей и как можно скорее. Вакцины – это ключевое звено в том, чтобы уменьшить распространение болезни».

Власти Техаса заявили, что не будут раскрывать конфиденциальную информацию о пациенте в интересах его семьи и предупредили о важности вакцинации в связи с распространяющейся инфекцией.

Отметим, что глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге также во вторник, 30 августа, заявил, что в 43 странах Европы зарегистрировано уже более 22 тыс. случаев оспы обезьян, что выше 30% от общего числа инфицированных в мире.

Вашингтон, Иван Бабурин

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