В Аргентине шесть человек заболели пневмонией неизвестного происхождения

В Аргентине зарегистрированы шесть случаев пневмонии неизвестного происхождения. Два пациента скончались, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Случаи заболевания зарегистрированы с 18 по 22 августа у пяти сотрудников больницы в аргентинской провинции Тукуман, а также пациентки частной клиники. Во всех шести случаях речь идет о двусторонней пневмонии.

Отмечается, что специалисты не смогли установить причину заболевания. Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.

«Двое инфицированных скончались, трое госпитализированы и еще один человек находится дома, его состояние удовлетворительное», – рассказали в Минздраве.

В настоящее время проводится лабораторное исследование проб, взятых у пациентов.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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