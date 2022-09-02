84% старых вещей и игрушек содержат токсичные вещества

Шведские ученые выяснили, что 84% старых игрушек и вещей содержат токсины, которые могут плохо влиять на развитие детей и даже способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Hazardous Materials Advances.

Специалисты Гетеборгского университета проверили химический состав 157 различных игрушек, новых и старых. Восемь из десяти вещей содержали опасные химические вещества в концентрациях выше нормы, среди которых были фталаты и хлорированные парафины.

Треть новых игрушек также содержали вредные вещества, но их концентрация была гораздо ниже. Тогда как в старых мячах содержание фталатов составляло более 40% от веса игрушки, что в 400 раз выше допустимого предела.

Ученые отметили, что повторное использование и переработка не всегда по умолчанию полезны для здоровья человека и окружающей среды. Переход к экономике замкнутого цикла требует тщательной подготовки в части норм и стандартов, регулирующих содержание опасных веществ в пластике и других материалах.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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