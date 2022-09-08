Искусственные подстастители могут вызвать инсульт

У искусственных подсластителей выявлен новый побочный эффект. Как сообщается в исследовании, опубликованном British Medical Journal на основе данных, собранных французскими учеными, потребление подсластителей связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инсульта.

Из анализа данных более 100 тысяч человек, за которыми шло наблюдение 9 лет и более, было установлено увеличение общего сердечно-сосудистого риска на 9%. Среди подсластителей наибольший прирост заболеваний наблюдался у тех, кто употреблял ацесульфам К (+18%). По частоте возникновения сердечно-сосудистых заболеваний лидировали инсульты (+18%). В случае инсульта этот рост был связан, в частности, с потреблением аспартама (+17%). Повышенный риск ишемической болезни сердца (например, сердечного приступа) на 40% и 31% соответственно наблюдался при употреблении ацесульфама К и сукралозы.

Париж, Елена Васильева

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