Мозг реагирует на смену времени года и меняет настроение – исследование

Лето подходит к концу, дни становятся короче, настроение наше меняется: это происходит потому, что мозг способен ощущать смену времени года благодаря цепи нейронов, которая модифицирует сигнальные молекулы (нейротрансмиттеры) в ответ на изменение освещения в дневное время.

На это указывает исследование на мышах, проведенное учеными Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством итальянского нейробиолога Давиде Дульсиса. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, могут иметь важные последствия для световой терапии расстройств настроения, таких, например, как депрессия.

Исследование, руководила которым итальянка Алессандра Порку, сосредоточилось на небольшой структуре мозга, супрахиазматическом ядре, которое скрыто в гипоталамусе и состоит примерно из 20 тысяч нейронов.

Это своего рода часы, которые регулируют циркадные ритмы организма, то есть физические, психические и поведенческие изменения, которые следуют за 24-часовым циклом, затрагивая все аспекты жизни – от температуры тела до выработки гормонов. Эти «часы» работают на основе сигналов от специализированных клеток сетчатки, которые сообщают об изменениях интенсивности и продолжительности дневного света. Исследователи Лаборатории Дульсиса обнаружили, в частности, что нейроны супрахиазматического ядра координируются друг с другом, чтобы адаптироваться к изменениям света: они делают это, изменяя типы и количество нейротрансмиттеров, которые, в свою очередь, влияют на активность нейронов. мозг и поведение.

«Самым важным открытием в этом исследовании является то, что мы выяснили, как искусственно манипулировать активностью определенных нейронов в супрахиазматическом ядре, индуцируя экспрессию дофамина в паравентрикулярном ядре», – отмечает Дульсис. Если эти результаты подтвердятся и у людей, они могут проложить путь к новым терапевтическим стратегиям лечения хронической депрессии, послеродовой депрессии и биполярных расстройств.

Москва, Елена Васильева

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