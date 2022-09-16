Раннее пробуждение и постоянная активность в течение дня могут улучшить познавательные способности человека и сделать его счастливее

Раннее пробуждение и постоянная активность в течение дня могут улучшить познавательные способности человека и сделать его счастливее.

Исследователи из Медицинского центра Университета Питтсбурга (UPMC) обнаружили, что пожилые люди, которые вставали до 7 часов утра и регулярно занимались физической активностью каждый день, лучше справлялись с когнитивными тестами и сообщали о более низких показателях депрессии.

Интересно, что исследование показало, что продолжительность занятий спортом важнее для здоровья мозга, чем интенсивность. Участники, которые выполняли интенсивные упражнения от получаса до часа каждый день, не увидели пользы по сравнению с теми, кто выполнял легкие упражнения, такие как ходьба, в течение большей части времени бодрствования.

Хотя физические упражнения уже давно связаны с улучшением когнитивных функций, исследование показало, что постоянные занятия спортом и жизнь по более регулярному графику могут быть наиболее важным фактором из всех, когда речь идет о поддержании когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

Исследователи, опубликовавшие свои выводы во вторник в журнале JAMA Psychiatry, собрали для исследования данные 1800 человек старше 65 лет. Каждый участник исследования был оснащен акселерометром – устройством, которое могло определять движение и физическую активность. Отслеживание велось в течение семи дней.

Участники также заполнили опросные листы о своем повседневном настроении и также записывали время своего пробуждения каждое утро.

Выяснилось, что 37% участников вставали рано утром – в 7 утра или раньше – и оставались относительно активными в течение дня. Эта группа также имела постоянный распорядок дня.

Эта группа показала лучшие результаты на когнитивных экзаменах, а также реже всего сообщала о симптомах депрессии.

«У многих пожилых людей были устойчивые привычки: они вставали в среднем до 7 утра и продолжали двигаться; они остаются активными в течение 15 часов или около того каждый день. Они также имеют тенденцию следовать одному и тому же шаблону изо дня в день», – сказал в своем заявлении доктор Стивен Смагула, доцент психиатрии UPMC. – Эти же взрослые были счастливее, менее подавлены и имели лучшие когнитивные функции, чем другие участники».

У трети участников был постоянный распорядок дня, но они либо просыпались позже, либо ложились спать раньше.

В результате они не так хорошо выполняли когнитивные тесты, как предыдущая группа, и имели повышенный риск развития депрессии.

Это интересное открытие показывает, что более постоянная активность в течение дня может быть более ценной, чем ежедневные интенсивные упражнения.

«Люди часто думают, что интенсивность активности важна для здоровья, но, возможно, продолжительность активности имеет большее значение», – пояснил Смагула. – и Это другой способ думать об активности: вам, возможно, не нужно бежать спринт или марафон, а просто оставаться вовлеченным в деятельность в течение дня».

Наихудшей группой были оставшиеся 30 процентов, у которых был непостоянный распорядок дня и неустойчивая физическая активность в течение дня.

Эта группа оказалась в наихудшем положении: у нее были плохие результаты по когнитивным тестам, и в то же время она почти с наибольшей вероятностью сообщала о симптомах депрессии.

«Наши результаты показывают, что нарушение модели активности очень распространено и связано с проблемами со здоровьем у пожилых людей, – продолжил Смагула. – Взаимоотношения, вероятно, двунаправлены, поэтому хорошая новость заключается в том, что мы думаем, что простые изменения – вещи, которые каждый может попробовать – могут восстановить регулярные модели активности и улучшить здоровье».

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»