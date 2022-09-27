Пиво может предотвратить старческое слабоумие

Ученые утверждают, что ежедневное употребление пива может снизить риск развития деменции.

Австралийские исследователи изучили привычки употребления алкоголя и показатели слабоумия среди 25 000 человек старше 60 лет, сообщает Daily Mail.

Результаты показали, что люди, которые выпивали две пинты в день, на треть реже страдали расстройством памяти, чем трезвенники.

Согласно результатам, наибольшей опасности подверглись непьющие. У них было примерно на одну пятую больше шансов заболеть слабоумием, чем у самых заядлых пьяниц, которые выпивали по крайней мере три пинты пива за ночь.

Исследователи заявили, что их результаты показывают, что воздержание от алкоголя, по-видимому, не защищает от деменции. Однако эксперты отметили, что, хотя умеренное употребление алкоголя может предотвратить жестокое расстройство, чрезмерное употребление алкоголя опасно.

Доктор Луиза Мьютон и ее коллеги заявили, что глобальные показатели деменции утроятся в течение следующих 30 лет, поэтому «фундаментально» необходимо отказаться от рискованных привычек, которые могут способствовать росту заболеваемости.

Ранее эксперты подсчитали, что четыре из десяти случаев деменции во всем мире можно было бы предотвратить или отсрочить, если бы были устранены факторы риска. В их число входит, к примеру, ожирение.

Ожирение является одним из самых больших факторов риска.

Команда из Университета Нового Южного Уэльса собрала данные 15 старых исследований.

Они содержали данные о привычках употребления алкоголя и показателях слабоумия у 24 478 человек старше 60 лет.

Когорта была разделена на трезвенников, пьющих от случая к случаю (менее 45 мл пива в день), пьющих от легкого до умеренного (от 45 мл до полутора пинт в день), пьющих от умеренного до сильного (полтора- от половины до двух с половиной литров в день) и сильно пьющих (более двух с половиной литров в день).

Ни у одного из участников, за которыми наблюдали до 40 лет, не было деменции в начале исследования.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Addiction, в ходе исследования у 2124 человек была диагностирована деменция .

По сравнению с трезвенниками, у тех, кто пьет время от времени и от легкой до умеренной степени, вероятность развития этого заболевания была на 22% ниже.

А у тех, кто выпивал до двух с половиной литров в день, риск быть диагностированным был на 38% ниже, чем у непьющих.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»