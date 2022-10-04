Названы пять продуктов, опасных для кишечника

Ученый, специализирующийся на здоровье кишечника, назвал пять продуктов, есть которые не рекомендуется, поскольку они, скорее всего, вызовут пищевое отравление.

В список входят устрицы, упакованные салаты, гамбургеры с говядиной, которая не была полностью приготовлена, суши и роллы, которые пролежали больше двух дней с даты изготовления и ростки зелени, бобовых и так далее.

«Я избегаю этих продуктов, потому что они чаще всего вызывают пищевое отравление. Пищевое отравление увеличивает риск возникновения долгосрочных проблем с кишечником, таких как постинфекционный синдром раздраженного кишечника», – рассказал британский ученый, известный под ником @mrguthealth в TikTok .

По его данным, каждый седьмой человек страдает постинфекционным синдромом раздраженного кишечника.

Британский ученый считает, что если расставлять еду по степени опасности, то на пятом месте будут находиться устрицы – они являются «фильтраторами» и «забирают в себя все», включая бактерии.

На четвертом месте по опасности – недоготовленные гамбургеры из говядины. Он подчеркивает, что говядина в гамбургере должна быть, как минимум, средней прожарки, поэтому гамбургеры с кровью заказывать не стоит.

На третьем месте по опасности для кишечника – суши и роллы. Хранить их долго нельзя, так как рыба быстро портится.

На втором месте стоят модные сейчас ростки – на них тоже скапливается много опасных бактерий.

На первое место по степени опасности британский ученый поместил фасованный зеленый салат. «22 процента всех вспышек пищевых отравлений в США за последнее десятилетие были связаны с салатами. На морепродукты приходится всего шесть процентов всех случаев», – пояснил ученый.

Ученый призывает покупателей покупать несмешанный и немытый упакованный салат и мыть его перед употреблением, сообщает Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

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