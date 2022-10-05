В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет проведена массовая диспансеризация детей

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в среду, 5 октября, заявил, что минздрав по поручению Владимира Путина организует проведение профилактических осмотров и диспансеризации детей на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, – сообщают СМИ.

Помощник главы российского минздрава, в частности, сказал: «Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика развития хронических заболеваний является сегодня одной из важнейших задач. Диспансеризацию проведут педиатры. По результатам осмотров они будут давать рекомендации, а при необходимости будет организовано оказание медицинской помощи, в том числе в ведущих клиниках страны».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на встрече в формате онлайн-конференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что на новых территориях, вошедших в состав Российской Федерации, должна быть проведена массовая диспансеризация всех детей.

В частности, Путин сказал: «Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи».

Москва, Иван Бабурин

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