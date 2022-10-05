В минздраве решили упростить жизнь пациентов

Министерство здравоохранения России разработало проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, согласно которым пациентам не нужно будет иметь при себе полис ОМС для посещения поликлиники или больницы.

В пресс-службе минздрава в среду, 5 октября, сообщили, что благодаря предлагаемым изменениям в Правила обязательного медицинского страхования, жизнь пациентов может значительно упроститься.

«Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрих-код с портала Госуслуг. Электронный полис нельзя будет потерять или забыть дома, а при желании всегда можно будет распечатать, уточнили в пресс-службе. При этом, полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены», – сообщили в ведомстве.

Соответствующий проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Москва, Иван Бабурин

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