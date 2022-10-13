В Нидерландах зафиксирован рост заболевания чесоткой

Исследовательский институт Nivel в четверг, 13 октября, опубликовал данные, согласно которым в Нидерландах в течение первой недели октября количество зарегистрированных случаев заражения чесоткой превысило рекордные значения за год. Число заболеваний в этот период превысил даже самые высокие показатели, зарегистрированные в 2021 году, когда был установлен рекорд, – сообщает издание NLTimes.

Как отмечает издание со ссылкой на данные исследований института Nivel, в период с 2011 по 2020 год число диагностированных случаев чесотки в Нидерландах увеличилось более чем в четыре раза.

В своем предыдущем отчете в Nivel отмечали, что «в 2014 году было 100 случаев на 100 000 жителей, но это число достигло 210 случаев в 2019 году и 260 в 2020 году».

«Большинство пациентов, которые наблюдаются у врачей, относятся к возрастной группе от 15 до 24 лет. Чесотка может передаваться при длительном физическом контакте, например, во время секса или во время сна в одной постели», – сообщили изданию голландские врачи дерматологи.

Амстердам, Иван Бабурин

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