Во Франции ограничат продажи парацетамола

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции (ANSM) в среду, 19 октября, призвало медицинских работников республики ограничить выдачу парацетамола своим пациентам в связи с дефицитом этого лекарственного средства, – сообщает Le Figaro.

Издание пишет, что в связи производственными трудностями и «с приближением зимы и холодов, а также в разгар эпидемической волны Covid-19 пациентам придется затянуть пояса в плане потребления Долипрана или Эффералгана».

В пресс-релизе, распространенном ANSM фармацевтам предлагается ограничить отпуск парацетамола двумя коробками на пациента при отсутствии рецепта и ограничить онлайн-продажу лекарства.

«Фармацевты смогут продавать количество парацетамола меньше, чем указано в рецепте. Врачи должны избегать назначения этого анальгетика пациентам, у которых нет неотложной потребности в нем, и предложить дозировку три дозы в день каждые 8 ​​часов вместо четырех доз в день каждые 6 часов», – рекомендуют в ANSM

ANSM, а также Колледж общей медицины и профсоюзы фармацевтов предлагают сократить использование парацетамола, чтобы пациенты, у которых действительно есть неотложная потребность, имели возможность приобрести лекарство.

Париж, Иван Бабурин

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