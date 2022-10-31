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Понедельник, 31 октября 2022, 09:39 мск

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Жительнице Омска провели операцию по удалению опухоли весом 20 кг

В Омске хирурги удалили из живота пенсионерки злокачественную опухоль весом почти 20 кг. Женщина долгое время не замечала ухудшения своего здоровья из-за лишнего веса.

Пациентка обратилась к медикам с жалобами на боли в области живота и проблемы с дыханием. Обследование показало наличие гигантской опухоли в брюшной полости. Было принято решение об операции.

По словам врачей, хирургическое вмешательство прошло хорошо. Хирурги извлекли из живота пациентки злокачественное новообразование весом 19 кг 200 гр. При этом удалить опухоль удалось без осложнений, а метастазы не поразили другие органы.

Сразу после операции женщина почувствовала себя намного лучше и теперь проходит курс реабилитации.

Омск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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