Эксперт советует прекратить пить кофе натощак по утрам

Употребление кофе натощак по утрам может привести к большим проблемам со здоровьем.

По словам Оливии Хедлунд, терапевта по функциональному питанию из Livingwell, употребление кофеина чревато гормональными сбоями и неправильным функционированием кишечника. «Если вы первым делом пьете кофе натощак, прекратите то, что вы делаете, и прислушайтесь. Вы балуетесь со своими гормонами. Кофе не только кислый, поэтому он тяжело действует на наш желудок по утрам, но он буквально заставляет наш организм реагировать на стресс, выбрасывать кортизол и переводить нас в состояние борьбы или бегства», – отметила эксперт.

Она объяснила, что эта реакция на стресс вызывает дрожь, аналогичное ощущение в теле возникает и после кофе, Но это не то чувство, к которому следует стремится.

Привычка пить кофе натощак приводит к прыщам, добавляет эксперт. «Раньше я выпивала несколько чашек кофе натощак, чувствовала себя на вершине мира, а потом у меня появлялась куча гормональных прыщей, и я удивлялась, почему? – сказала г-жа Хедлунд. – Это потому, что твое тело находится в состоянии стресса. Съешьте что-нибудь маленькое перед тем, как выпить кофе, сделайте это своей целью. Обещаю, вы заметите разницу».

Лондон, Елена Васильева

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