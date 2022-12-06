Глава минздрава рекомендовал носить маски

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 6 декабря, на встрече с журналистами заявил, что на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом минздрав рекомендует россиянам носить маски, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Мурашко сказал: «Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей. Не нужно отправлять заболевших детей в школу и детсад»

«В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна. В этот период есть лекарственные препараты, которые крайне необходимы при заболевании, они выпускаются в Российской Федерации, поэтому дефицита в них на сегодняшний день нет», – заявил министр здравоохранения РФ.

Москва, Иван Бабурин

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