Минобороны РФ: После ранений в строй возвращается 97% вылеченных военнослужащих

Начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в четверг, 15 декабря, заявил, что количество раненых российских бойцов, возвращающихся в зону боевых действий после прохождения лечения в военно-медицинских организациях, составляет 97% от общего числа, – сообщает телеканал Россия-24.

В эфире телеканала Тришкин сказал: «Сегодня 97%, если говорить о тех, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей… Есть еще, конечно, кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий и травм он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий. Поэтому эта цифра сегодня достигает 97%... Смертность среди раненых, доставленных в военно-медицинские учреждения, составляет меньше половины процента».

«Если рассматривать опыт Великой Отечественной войны, то тогда доля вернувших на фронт раненых военнослужащих составляла 70%. Сегодня мы достигли цифры в 97%, это очень серьезный результат», – отметил начальник ГВМУ Минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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