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Пятница, 16 декабря 2022, 11:17 мск

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В темном шоколаде известных брендов обнаружили токсичные металлы

Специалисты американской некоммерческой организации Consumers Union обнаружили в темном шоколаде токсичные металлы. Результаты исследования опубликовал журнал Consumer Reports.

Эксперты изучили 28 образцов различных брендов, в том числе продукцию компаний Hershey's, Lindt и Tony's Chocolonely. Во всех плитках шоколада были обнаружены свинец и кадмий.

При этом в 23 (82%) образцах уровень свинца оказался в два с половиной раза выше нормы, а кадмия – в три раза. Согласно американским стандартам, нормой является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия в день. Считается, что такая концентрация не вредна для человека.

Токсичные элементы накапливаются в какао-бобах. Так кадмий содержится в почве и поглощается корнями растений, а свинец оседает на плодах во время их просушки.

Эти металлы оказывают негативный эффект на организм человека, если их концентрация увеличивается. В частности, у любителей употреблять более одной плитки шоколада в день могут развиться проблемы с памятью, депрессия и даже онкологические заболевания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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