Немцам рекомендовали создавать блошиные рынки для дефицитных лекарств

Президент Федеральной ассоциации врачей Германии Клаус Рейнхардт во вторник, 20 декабря, рекомендовал немцам организовывать блошиные рынки для сбыта и приебретения дефицитных медикаментов, – сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk.
Рейнхардт, в частности, заявил: «Здоровые должны раздавать больным лекарства, которые есть в наличии. Нам нужно создавать что-то вроде блошиных рынков медикаментов по соседству. На таких рынках также можно продавать медикаменты с недавно истекшим сроком годности, так как их все еще можно безопасно использовать в экстренных случаях».
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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