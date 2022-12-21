В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала нехватку антибиотиков в мире. Проблема связана с ростом числа инфекционных заболеваний. Об этом пишет Financial Times.

Как рассказала руководитель группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман, в 80% из 35 стран наблюдается дефицит антибиотиков пенициллинового ряда.

В то же время в Соединенных Штатах и Канаде есть недостаток амоксициллина, а 25 из 27 государств-членов Евросоюза сообщили о нехватке некоторых антибиотиков.

По словам Хедман, о ситуации в более бедных или небольших странах известно еще меньше. Государства из этого числа могут пострадать в значительной степени, особенно если их валюта обесценилась и им приходится закупать лекарства на внешнем рынке.

Женева, Зоя Осколкова

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