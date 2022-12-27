Миллионы долларов за одну таблетку: в мире наступает «эра дорогих лекарств»

Препараты генной терапии выходят на мировой рынок. Таким образом, происходит формирование новой эры, когда для лечения тяжелых заболеваний будет достаточно одной дозы, но стоит она будет несколько миллионов долларов. Это станет испытанием для системы медицинского страхования, пишет The Wall Street Journal.

С августа регуляторы США и Европы одобрили четыре препарата, предназначенные для лечения редких генетических заболеваний. Принимать их нужно один раз, однако стоимость дозы составляет не менее 2 млн долларов. Речь идет о препарате против гемофилии В Hemgenix (3,5 млн долларов), Zynteglo (2,8 млн) от бета-талассемии, Bluebird Skysona (3 млн) от редкого неврологического заболевания и Zolgensma (2,1 млн), применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Создатели этих лекарств заверяют, что такая стоимость оправдана, так как требуется единоразовое применение препарата. Однако далеко не все пациенты способны оплатить столь дорогостоящее лечение, а медицинские страховые компании говорят, что не настроены на такие большие выплаты.

Американский Институт клинико-экономической экспертизы, который анализирует цены и реальную эффективность препаратов, назвал завышенной стоимость Hemgenix и рекомендовал ее снизить более чем на полмиллиона долларов. Ряд производителей прислушались к рекомендациям. Также некоторые фармацевтические компании предлагают рассрочки и обещают вернуть деньги, если лечение не принесло ожидаемых результатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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