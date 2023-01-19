Испытание вакцины от ВИЧ оказалось провальным

Экспериментальная вакцина от ВИЧ оказалась бесполезной для защиты от инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Johnson&Johnson.

Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) решил, что препарат не был эффективен в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования.

Вакцину, которую производит компания-производитель Janssen (входит группу Johnson&Johnson), испытывали с 2019 года. За это время участниками экспериментов стали 3900 человек из 50 городов Европы и Америки. Испытуемые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, а потому в большей степени подвержены риску заражения ВИЧ.

Участникам исследования ввели четыре инъекции либо вакцины, либо плацебо. Однако существенной разницы в скорости передачи ВИЧ между двумя исследуемыми группами обнаружено не было.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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