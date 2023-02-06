В Красноярском крае выявили два случая лихорадки денге

В Красноярском крае выявили два случая завоза лихорадки Денге. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

«Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда», – написал Горяев в своем телеграм-канале.

Специалист напомнил, что передача вируса осуществляется в тропических странах через комаров. При этом от человека к человеку инфекция не передается.

Симптомами лихорадки Денге являются высокая температура, интоксикация, миалгия, сыпь. При надлежащем лечении восстановление занимает около недели.

Красноярск, Зоя Осколкова

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