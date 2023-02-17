Урологи: средняя длина полового члена выросла за последние 30 лет

Американские ученые выяснили, что за последние 20 лет средняя длина полового члена в состоянии эрекции выросла почти на четверть. Результаты исследования опубликовало издание World Journal of Men.

Специалисты Стэнфордского университета проанализировали данные 20 исследований с участием 18 тысяч мужчин, проведенных с 1992 по 2021 год. Оказалось, что средняя длина эрегированного полового члена выросла с 12,2 до 15,2 см.

Результаты удивили ученых, так как недавние данные о среднем количестве сперматозоидов и уровне тестостерона у мужчин говорили о том, что средняя длина пениса должна уменьшиться. Однако произошло прямо противоположное.

По мнению авторов работы, большую роль в этом могли сыграть факторы окружающей среды. Другие исследования показали, что некоторые распространенные вещества связаны с более ранним половым созреванием, что и могло повлиять на развитие половых органов.

Сан-Матео, Зоя Осколкова

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