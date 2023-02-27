В Ульяновске произошло массовое отравление студентов

В Ульяновске 19 студентов обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В минувшие выходные поступило несколько вызовов медиков по причине заболевания студентов Ульяновского института гражданской авиации.

«Всего с признаками кишечной инфекции обратилось 19 человек, 13 из них получают лечение амбулаторно, шесть – госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы», – говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора проводят проверку. Организован отбор проб и биологического материала на определение возбудителей кишечных инфекций. Отмечается, что все заболевшие изолированы, получают необходимое лечение.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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