В Индии мужчина заразился смертельным для растений грибком

Житель Индии заразился смертельным для растений грибковым заболеванием, которое, как считалось ранее, не передается человеку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Medical Mycology Case Reports.

61-летний мужчина пожаловался доктору на боль в горле. У пациента диагностировали абсцесс трахеи и отправили его на операцию. После процедуры образцы биоматериала, взятого из горла, отправили на анализ.

Выяснилось, что причиной болезни стал грибок Chondrostereum Purpureum. Примечательно, что ранее медики были уверены, что этот смертельно опасный для растений грибок не может навредить человеку.

Среди миллионов грибов, присутствующих в окружающей среде, всего несколько сотен способны заражать людей и животных. Мужчине удалось оправится от заражения, сейчас он полностью здоров.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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