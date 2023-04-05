В России резко выросла заболеваемость ВИЧ, сифилисом и гепатитами

Инфекционная заболеваемость социально значимыми болезнями, такими, как ВИЧ, туберкулез, гепатиты и сифилис резко выросла в России в январе 2023 года, – сообщает в среду, 5 апреля, издание «Медвестник».

Издание со ссылкой на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора, пишет, что заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10% (2,9 тыс.), ВИЧ – на 20% (+4,4 тыс.), гонококковой инфекцией – на 19% к январю 2022 года (+900 случаев заражения).

Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области.

«Конкретных данных о количестве инфицированных по субъектам Росстат не приводит», – говорится в материале «Медвестника».

Также согласно данным Росстата и Роспотребнадзора в России на 45% выросла заболеваемость и острыми гепатитами. Так, гепатитом А, за месяц заболели около 300 человек (рост в полтора раза) и гепатитом С – около 100 человек (рост 42%). Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%. Сифилисом в России в январе 2023 года заболели минимум 2,6 тыс. человек, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года.



В свою очередь, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, глава герпес-центра МНОЦ МГУ Георгий Викулов в интервью «Медвестнику» так прокомментировал ситуацию: «Значительная часть роста заболеваемости сифилисом и гепатитами может быть связана с ужесточением требований к медработникам в срок подавать данные о таких пациентах».

Москва, Иван Бабурин

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