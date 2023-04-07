Американские учение нашли препарат, значительно снижающий риск заболевания ИППП после незащищенного секса

Препарат, способный снижать риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) почти на 70 процентов после незащищенного полового акта нашли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и Университета Вашингтона в Сиэтле, – сообщает в пятницу, 7 апреля, издание New England Journal of Medicine.

В публикации издания говорится, что всех испытуемых разделили на группы по случайному принципу, где они получали либо стандартную медицинскую помощь, либо принимали антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 миллиграммов: в идеале в течение 24 часов, но не позднее 72 часов после полового акта без презерватива.

Участников эксперимента каждые три месяца оценивали на предмет соблюдения режима приема лекарств и побочных эффектов, а также тестировали на ИППП. В итоге у испытуемых было зафиксировано на 70% снижение заболевание инфекциями при приеме препарата в течение 72 часов после незащищенного полового акта.

В исследовании приняли участие 500 взрослых человек, зараженных гонореей, хламидиозом или ранним сифилисом. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным вирусом партнером, а 174 участника были больны ВИЧ, – пишет New England Journal of Medicine.

Вашингтон, Иван Бабурин

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