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NewDayNews.ru

Среда, 19 апреля 2023, 14:52 мск

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Французы изобрели весы, скрывающие реальный вес от желающих похудеть

Французская компания изобрела весы, которые будут скрывать вес от желающего похудеть пользователя. Об этом сообщается на сайте производителя Withings.

У новинки есть специальный режим Eyes Closed. Он предназначен для людей, которые теряют мотивацию, если не видят быстрых изменений в весе. В этом режиме устройство не показывает реальных цифр, если нет положительных изменений.

При этом весы запоминают результат и отобразят вес при более заметном прогрессе. По задумке производителя такой режим поможет пользователю сосредоточиться на своей цели.

В остальном гаджет имеет такие же функции, как и у стандартных весов: он анализирует состав тела, метаболизм, подключается к смартфону через приложение и отображает другие показатели здоровья.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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