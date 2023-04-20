Обилие консервированных овощей в рационе повышает риск рака и инсульта

Китайские ученые выяснили, что употребление консервированных овощей повышает риск смерти от инсульта и рака желудка. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале BMC Medicine.

Специалисты Чжэцзянского университета проанализировали данные 440 415 человек в возрасте от 30 до 79 лет и оценили связь между потреблением консервированных овощей и смертностью от всех причин. Исследование длилось около 10 лет.

Оказалось, что потребление консервированных овощей лишь незначительно связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом было обнаружено увеличение риска смерти от геморрагического инсульта и от рака пищеварительного тракта, особенно пищевода.

По мнению ученых, главным фактором риска может быть высокий уровень соли в консервированных овощах.

Пекин, Зоя Осколкова

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