Эпидемия оспы обезьян россиянам не грозит

Роспотребнадзор в четверг, 11 мая, заявил, что риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны. За все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели. Благодаря противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории страны»

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян.

Москва, Иван Бабурин

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