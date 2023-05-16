Капуста может помочь избавиться от кожной аллергии – исследование

Употребление в пищу обычной капусты и брокколи может помочь с лечением кожной аллергии. Об этом говорится в совместном исследовании Inserm и Института Кюри во Франции, опубликованном 16 мая.

До сих пор считалось, что диета может варьировать тяжесть этих аллергий без точного определения вклада определенных питательных веществ.

Поэтому ученые сосредоточились на пищевых соединениях, которые воздействуют на присутствующую в организме молекулу – «рецептор ароматических углеводородов» (AhR), присутствующую в так называемых крестоцветных овощах.

Чтобы изучить влияние рецепторов AhR на кожную аллергию, исследователи работали на мышах. Некоторым животным назначили диету, не содержащую эти питательные вещества.

Таким образом, исследование показало, что отсутствие питательных веществ из капусты связано с «усилением состояния воспаления кожи и обострением кожной аллергии, чего не происходит у мышей, получавших диету, содержащую эти соединения», – говорится в исследовании.

«Наши результаты показывают, что несбалансированное питание может усилить кожные аллергические реакции у людей посредством механизмов, которые мы точно описали», – сказала Элоди Сегура, исследователь Inserm, руководившая исследованием в Институте Кюри.

Она продолжила: «Упрощенно можно сказать, что наша работа помогает объяснить, почему употребление в пищу овощей, таких как брокколи и капуста, может снизить тяжесть кожной аллергии и почему поэтому важно включать их в свой рацион».

Ученые также хотят продолжить свои исследования, чтобы определить, применимы ли результаты к другим кожным заболеваниям, например, к псириазу.

Париж, Елена Васильева

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