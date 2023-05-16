ВОЗ не рекомендует употреблять подсластители для коррекции веса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать низкокалорийные или безкалорийные подсластители для контроля веса или снижения риска заболеваний, вызванных лишним весом.

Об этом говорится в новых рекомендациях, основанных на систематическом обзоре исследований, которые показывают, что использование не содержащих сахара подсластителей «не приносит долгосрочной пользы в снижении жировых отложений у взрослых и детей», и может привести к противоположному результату. Речь идет о повышенных рисках развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Рекомендация «применяется ко всем людям, кроме людей с ранее существовавшим диабетом, и включает все синтетические, встречающиеся в природе или модифицированные некалорийные подсластители, которые не классифицируются как сахара, содержащиеся в пищевых продуктах и ​​напитках». То есть в категорию неполезных подстастителей попадают ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии. Рекомендация ограничивания таких подстастителей не распространяется на продукты личной гигиены и гигиены, содержащие эти вещества, такие как зубные пасты или лекарства, а также на низкокалорийные сахара.

«Замена свободных сахаров не содержащими сахара подсластителями не помогает в долгосрочном контроле веса. Людям следует рассмотреть другие способы снижения потребления свободного сахара, такие как потребление продуктов с природным сахаром, таких как фрукты, или несладких продуктов и напитков», – говорит Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Москва, Елена Васильева

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