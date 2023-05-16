Шанс 1 на 200 миллионов – у молодой пары родилась однояйцевая тройня

Молодая пара из английского графства Йоркшир сначала думала, что ждет близнецов, но последующие обследования показали, что это тройняшки, причем идентичные. Три маленькие девочки похожи друг на друга настолько, что даже сами родители до сих пор не могут их различить.

Двадцатишестилетний Джеймс Каспер до сих пор не может правильно выразить свои чувства после того, как его двадцативосьмилетняя жена Дженни сказала ему, что у них будет тройня. Изначально предполагалось, что это будут только близнецы, но обследование на двенадцатой неделе беременности показало, что в итоге будет три девочки. «Что мы теперь будем делать? Как мы можем сделать это? Я был совершенно невежественен, но, в то же время, я так счастлив», – с отстраненностью описывает Джеймс.

Затем обследование на двадцатой неделе показало, что тройня будет идентичной. Девочки родились 31 марта, то есть на девять недель раньше стандартного срока родов, поэтому некоторое время им пришлось оставаться на попечении врачей.

Но сейчас они уже с родителями, а дома у Касперов пятеро девочек: к десятилетней Данике и четырехлетней Габриэле присоединились тройняшки Харпер-Гвен, Марвелла и Эвелинн.

Джеймс рассказал СМИ, что поначалу все три девочки одинаковыми, но со временем стали очевидны некоторые небольшие различия.

Поэтому, когда гордые родители привезли их домой из роддома, они оставили им на несколько дней больничные идентификационные ленты с именами, и даже сейчас им приходится быть очень внимательными, чтобы их различить. Вот почему, например, они сажают всех на один и тот же конкретный стул, чтобы всегда иметь представление о том, кто и где.

Шансы меньше, чем в лотерее

По мнению специалистов, вероятность зачатия идентичных тройняшек очень мала, примерно одна на 200 миллионов. «Это совершенно потрясающе, я говорил Дженне, что она должна сейчас сыграть в лотерею», – шутить счастливый отец тройни Джеймс.

Лондон, Елена Васильева

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