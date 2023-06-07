Роспотребнадзор опроверг «фейк» о холере в источниках питьевой воды в России

Роспотребнадзор в среду, 7 июня, заявил, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация об обнаружении возбудителя холеры в источниках питьевой воды в России не соответствует действительности.

В заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, говорится: «Видим, что в мессенджерах и социальных сетях снова распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры. Это сообщение – фейк годичной давности. Информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности. …На территории России уже многие годы не было случаев холеры».

«В России ведется постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения: регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели», – заявили в ведомстве.

Ранее в социальной сети «Одноклассники» было опубликовано сообщение о якобы появлении холерной палочки в воде и приближающейся вспышке заболевания в России.

Москва, Иван Бабурин

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