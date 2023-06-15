Ученые продвинулись в поисках ответа на вопрос, почему одни люди болеют часто, а другие – реже или не болеют совсем

Иммунная система является ключом к пониманию того, почему одни люди почти никогда не болеют, а другие часто становятся жертвами инфекций и воспалений.

Защитные силы организма на самом деле обладают внутренней силой, способностью к сопротивлению, которая не зависит от возраста и, по-видимому, более характерна для женщин. Опубликованное в журнале Nature Communications открытие является первым шагом на пути к понимаю того, как помогать иммунной системе реагировать на болезни.

Данный вопрос сейчас изучается совместно учеными из Техасского университета в Сан-Антонио, Институт генетических и биомедицинских исследований Национального исследовательского совета в Монсеррато (Кальяри), а также Университет Сассари.

Для анализа были собраны данные по африканским больницам и проституткам: всего исследование прошло более 48 000 человек. Другие данные были получены после изучения животных, в том числе приматов. Анализ всего этого материала позволил обнаружить, что иммунологический баланс существует. Уравновешивают его два типа иммунных клеток: iCD4 и CD8 лимфоциты. «Важно не только их количество, но и отношения, которые между ними существуют, – говорят члены исследовательской группы. – Они дают представление о том, насколько хороша иммунная система». В некоторых случаях баланс «может быть изменен болезнью и ослабевать с возрастом, но он также может быть устойчивым, то есть может противостоять воздействиям внешних факторов и легко восстанавливать защитные силы».

Эта, последняя, функция нестареющая: бывает так, что дети или молодые люди постоянно подвержены инфекциям, а пожилые люди проявляют большую сопротивляемость вирусам и инфекциям. Данные также показывают, что иммунная устойчивость чаще встречается у женщин и что те, у кого более сильная иммунная защита, восстанавливаются быстрее.

«Следующим этапом исследования станет выявление других факторов баланса: помимо клеток мы сможем рассмотреть молекулы, выполняющие функцию медиаторов иммунитета», – утверждают итальянские ученые. Также придется изучать генетические факторы, которые регулируют иммунные клетки и молекулы. Возможность найти факторы, определяющие сопротивляемость иммунной системы, позволит в будущем точнее ставить диагнозы, прогнозировать течение болезней и помогать людям жить дольше.

Рим, Елена Васильева

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