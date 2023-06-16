Пьющие и курящие «совы» живут меньше – исследование

Люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают, живут меньше. Определяющим фактором при этом является прием алкоголя или табакокурение.

Согласно исследованию, опубликованному в эту пятницу в специализированном журнале Chronobiology International, у «сов» не больше шансов умереть раньше, чем у тех, кто рано встает и любит вставать рано утром, если они не проводят долгие вечера за выпивкой и курением.

Предыдущая работа с данными о почти полумиллионе человек в Великобритании в возрасте от 38 до 73 лет пришла к выводу, что в 2018 году риск смерти от всех причин для «сов» был на 10% выше, чем для ранних пташек, и разница эта определялась промежутком от полутора до шести лет.

Это британское исследование, первое в своем роде, не принимало во внимание такие факторы, как алкоголь, который мог быть связан с этими преждевременными смертями.

Разница «в основном из-за табака и алкоголя»

Исследователи хотели узнать больше, и их работа была рецензирована и опубликована в специализированном журнале Chronobiology International. Они отследили почти 24 000 однополых близнецов, на этот раз в Финляндии, которых в 1981 году спросили, жаворонки они или совы. Треть назвали себя, скорее, совами, 10% – настоящими совами, а остальные – жаворонками.

Совы, как правило, моложе, но они пьют и курят больше, чем другие. На момент завершения исследования в 2018 году умерло более 8700 близнецов.

Таким образом, исследователи подсчитали, что за эти 37 лет у настоящих «полуночников» риск смерти от всех причин был на 9% выше, чем у остальных. По их словам, разница «в основном из-за табака и алкоголя»: у сов, которые не курят и мало пьют, не наблюдалось повышенного риска умереть раньше, чем у тех, кто рано встает.

По мнению ведущего автора исследования Кристера Хаблина из Финского института гигиены труда, «по-настоящему вечерние люди должны подумать об употреблении алкоголя и табака, если они это делают». По его словам, само по себе, независимо от других факторов, время, в которое люди склонны ложиться спать, – их «хронотип» – «незначительно или совсем не влияет» на их смертность.

«Нет объективной информации»

Для Дживана Фернандо, исследователя хронотипов из Кембриджского университета, результаты этого исследования убедительны, но имеют ограничения. По его мнению, независимо от того, проводят ли участники самостоятельную оценку совы они или жаворонки, это не дает объективной информации о продолжительности жизни, в отличие от более современных методов изучения патогенных факторов.

Кроме того, вышеуказанное исследование не включает другие продукты, плохо влияющие на продолжттельность жизни. В частности, в нем никак не фигурируют наркотики.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»