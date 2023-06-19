В России появятся иранские роботы-хирурги

Генеральный директор иранской компании Sina Robotics Али-Реза Багери в понедельник, 19 июня, заявил, что в России скоро появятся роботы-хирурги Sina, которые являются «ответом», и даже превосходят знаменитого американского «коллегу» робота Da Vinci, – сообщает агентство SputnikIran.

В интервью агентству Али-Реза Багери сказал: «Sina втрое дешевле робота Da Vinci, стоимость которого достигает 2,5 млн. евро. Проведение удаленной операции у Da Vinci предусмотрено только в США. В других странах такая возможность недоступна. Sina позволяет удаленно проводить операции всем своим покупателям. В сотрудничестве с НИИ РТК в Санкт-Петербурге эту модель робота-хирурга будут производить и для нужд российских медиков».

Тегеран, Иван Бабурин

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