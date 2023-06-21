В США умер нулевой пациент с диагнозом аутизм

В США умер первый в мире пациент с диагнозом аутизм. Дональд Триплетт скончался в возрасте 89 лет, оставив после себя беспрецедентный вклад в медицинскую науку.

Случай этого ребенка со странным поведением и эмоциональными трудностями привел к первому в мире диагнозу «аутизм».

Нулевой пациент, родившийся в Форесте, маленьком городке в штате Миссисипи, где он оставался всю свою жизнь, был проанализирован в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе в отчете 1943 года, озаглавленном «Аутистические расстройства в аффективных контактах», который остается важной вехой в определении спектра аутистического расстройства.

Отправной точкой для диагностики болезни на самом деле стало очень подробное 22-страничное письмо, отправленное в больницу родителями Триплетта, которые пунктуально и остро описывали поведение и странности маленького Дональда.

Дональд Триплет, несмотря на аутизм, проработал в банке 65 лет, и его с большой теплотой вспоминают все его коллеги, односельчане и администратор банка: «Дон был уникальной личностью, яростно самостоятельным, всегда интересным, играл в гольф, часто ездил в экзотические места. Это было уникально». О Триплетте написаны книги и сняты документальные фильмы.

Москва, Елена Васильева

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