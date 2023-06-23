Российским регионам рекомендовано подготовиться к профилактике чумы

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова распорядилась подготовить регионы России к мероприятиям по профилактике чумы.

В постановлении главного санврача России, опубликованном в пятницу, 23 июня, на официальном портале правовой информации, в частности, говорится: «Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

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