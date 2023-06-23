Россия запретила ввоз шмелей из Евросоюза

В связи с отсутствием подтверждения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия шмелей, которых в России используют для опыления тепличных растений, Россельхознадзор запретил ввоз этих насекомых из стран Евросоюза, – сообщают СМИ.

В сообщении ведомства, в частности, говорится, что «запрет будет действовать до проведения переговоров и получения официальных гарантий благополучия территории происхождения насекомых, отсутствия у шмелей перед отгрузкой клинических симптомов и подозрений на наличие заболеваний».

«Ассоциация энтомологов и шмелеводов выразила обеспокоенность возможностью ввоза со шмелиными семьями и кормами вирусов и возбудителей различных болезней, которые могут наносить значительный вред выращиваемым в теплицах культурам, а также распространяться среди сельхозработников и потребителей продукции. Для обсуждения этой ситуации и подтверждения безопасности поставляемых в РФ насекомых в генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) направлена просьба о проведении видеопереговоров. Однако ответ пока не получен», – сообщили в Россельхознадзоре.

Москва, Иван Бабурин

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