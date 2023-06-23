В прошлом году в России снизилась рождаемость почти на 7%

Федеральная служба государственной статистики в пятницу, 23 июня, сообщила, что в России в 2022 году зафиксировано снижение рождаемости на 6,7%.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в России в 2022 году родились 1 304 087 человек, что на 6,7% меньше, чем в 2021 году. Из них 483 тыс. стали первым ребенком у матери, вторые рождения составляют 436,3 тыс., третьи – 244,9 тыс., четвертые – 84,8 тыс., пятые – 30,2 тыс., шестые – 10,7 тыс., седьмые – 4 тыс., восьмые – 1,7 тыс. Девятыми детьми для матерей стали 775 младенцев, десятыми и более – 724 младенцев.

«Самые высокие показатели по количеству рожденных детей у женщин 30-34 лет, они в 2022 году родили 377,2 тыс. детей. Матери моложе 14 лет родили 236 детей, а старше 50 лет – 339 детей», – сообщили в Росстате.

Также российское статистическое ведомство сообщило, что в 2022 году вне брака родилось более 297 тыс. детей, что составило 22,8% от общего числа новорожденных. Чаще всего вне брака рожают женщины от 30 до 34 лет, в 2022 году они родили 73 386 младенцев, говорится в статистическом бюллетене «Естественное движение населения РФ за 2022 год».

Москва, Иван Бабурин

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