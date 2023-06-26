В США собираются отменить «индекс здоровья», потому что он имеет «расистские корни»

Американская медицинская ассоциация (American Medical Association-AMA) заявила, что собирается отменить индекс здоровья (индекса массы тела – ИМТ), так как он имеет «расистские корни» и оскорбляет чернокожих и латиноамериканцев, поскольку был разработан «на основе белых тел в XIX веке», – сообщает портал Mail-online.

В публикации на портале, в частности, говорится: «Ведущая медицинская организация США American Medical Association-AMA призывает врачей отказаться от индекса массы тела (ИМТ) в качестве основного измерения здорового веса тела, ссылаясь на его расистские корни. Индекс получается делением веса в килограммах или фунтах на квадрат высоты в метрах или футах».

«Совет по науке и общественному здравоохранению США заявил: «Есть проблемы с использованием ИМТ в качестве меры измерения, из-за: (а) евгеники, стоящей за историей ИМТ, (б) использования ИМТ для расового отчуждения и (в) показатели ИМТ основаны на воображаемом идеальном белом человеке и не учитывают пол или этническую принадлежность»,– сообщает портал Mail-online.

Вашингтон, Иван Бабурин

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