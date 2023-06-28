В Псковской области закрыли детский лагерь из-за вспышки кишечной инфекции

В Псковской области выявлено 38 случаев кишечной инфекции в детском лагере. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Вспышка заболевания произошла в детском лагере «Зеркальный». В общей сложности был госпитализирован 31 ребенок. На данный момент все дети выписаны из стационара.

«В результате лабораторного обследования заболевших установлена норовирусная этиология заболевания», – говорится в сообщении ведомства.

Эксперты провели лабораторный контроль инвентаря и оборудования пищеблока, проб воды, пищи и дезрастворов. Всех работников обследовали на носительство возбудителей кишечных инфекций.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Виновных привлекут к ответственности.

Псков, Зоя Осколкова

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