В Псковской области закрыли детский лагерь из-за вспышки кишечной инфекции

В Псковской области выявлено 38 случаев кишечной инфекции в детском лагере. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Вспышка заболевания произошла в детском лагере «Зеркальный». В общей сложности был госпитализирован 31 ребенок. На данный момент все дети выписаны из стационара.
«В результате лабораторного обследования заболевших установлена норовирусная этиология заболевания», – говорится в сообщении ведомства.
Эксперты провели лабораторный контроль инвентаря и оборудования пищеблока, проб воды, пищи и дезрастворов. Всех работников обследовали на носительство возбудителей кишечных инфекций.
В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Виновных привлекут к ответственности.
Псков, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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