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Понедельник, 3 июля 2023, 20:17 мск

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В России несколько человек отравились медвежатиной

Администрация Забайкальского края в понедельник, 3 июля, сообщила, что девять жителей поселка Куанда,в том числе ребенок, отравились медвежатиной, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-служба администрации региона.

В сообщении, опубликовано в Telegram-канале забайкальской администрации, говорится, что жители Куанды «употребляли в пищу мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз».

В свою очередь руководитель Госветслужбы Забайкалья Андрей Лим сообщил, что «служба принимает «все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания. Образцы медвежатины изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования».

Чита, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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