В России несколько человек отравились медвежатиной

Администрация Забайкальского края в понедельник, 3 июля, сообщила, что девять жителей поселка Куанда,в том числе ребенок, отравились медвежатиной, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-служба администрации региона.



В сообщении, опубликовано в Telegram-канале забайкальской администрации, говорится, что жители Куанды «употребляли в пищу мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз».



В свою очередь руководитель Госветслужбы Забайкалья Андрей Лим сообщил, что «служба принимает «все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания. Образцы медвежатины изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования».



Чита, Иван Бабурин

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