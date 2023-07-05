Жизнь рядом с парком делает людей на 2,5 года моложе – исследование

Жизнь в окружении зеленых насаждений делает людей моложе на 2,5 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Ранее учеными была установлена связь между воздействием зеленых насаждений и улучшением сердечно-сосудистого здоровья, а также более низким уровнем смертности.

Исследователи полагали, что физическая активность и социальные взаимодействия, связанные с посещением парка, сыграли свою роль в этом открытии. Но было неясно, замедляют ли сами парки клеточное старение. Для этого команда, ответственная за опубликованное исследование, рассмотрела химические модификации ДНК или метилирование.

Под руководством Киезу Кима исследователи из Северо-Западного университета в США наблюдали за более чем 900 людьми из 4 американских городов (Бирмингем, Чикаго, Миннеаполис и Окленд) в течение 20 лет, с 1986 по 2006 год. Используя спутниковые снимки, команда измерила расстояние между адресами проживания участников исследования и парками, а также изучила образцы крови для определения их биологического возраста. Затем исследователи построили научные модели для оценки результатов и приняли во внимание переменные, которые могли повлиять на них, такие как образование, доход, курение.

Ученые обнаружили, что люди, чьи дома были окружены 30% зелени в радиусе 5 км, были в среднем биологически на 2,5 года моложе тех, чьи дома были окружены зеленью на 20 процентов. Но преимущества были не одинаковы для всех: чернокожие, жившие рядом с зелеными насаждениями, были всего на год моложе своего возраста, а белые – на три года. «Другие факторы, такие как стресс, качество окружающих зеленых насаждений и другие социальные факторы, могут влиять на степень преимуществ зеленых насаждений с точки зрения биологического возраста», – отметил Киезу Ким.

Москва, Елена Васильева

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