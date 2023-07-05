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Среда, 5 июля 2023, 18:35 мск

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В России создан Центр медико-психологического сопровождения для участников и ветеранов СВО

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России в среду, 5 июля, сообщило о создании Ситуационного центра медико-психологического сопровождения для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства, говорится: «В ФМБА России создан Ситуационный центр медико-психологического сопровождения (референс-центр), который разрабатывает психотерапевтические программы для оказания экстренной психологической помощи и долгосрочного сопровождения разных категорий лиц, нуждающихся в психологической поддержке – ветеранов боевых действий, членов их семей, вынужденных переселенцев, гражданских лиц, пострадавших от боевых действий или чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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